Notizie Juve – Il Real Madrid sulle tracce di De Ligt

TORINO – Giungono nuove notizie dalla Spagna riguardo il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid iberico Don Balon, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, infatti, sarebbe finito nel mirino dei Blancos allenati da Zinedine Zidane, intenzionati a rinforzare il loro reparto arretrato. Infatti, il giocatore classe ’99 sarebbe l’obiettivo numero uno degli spagnoli, che sarebbero disposti a presentare ai bianconeri una super offerta: Marcelo e Eder Militao per il cartellino di De Ligt. La Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione questa proposta: nel frattempo, però, attende il ritorno in campo dell’olandese, che sta recuperando dopo l’intervento alla spalla di quest’estate.