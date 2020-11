Notizie Juve – Il Real Madrid si fa sotto per Houssem Aouar

TORINO – Arrivano nuove notizie per il calciomercato della Juventus: come riportato da calciomercato.com, il Real Madrid si sarebbe fatto sotto per Houssem Aouar. Il centrocampista francese, classe 1998, è un obiettivo di mercato dei bianconeri, che lo hanno messo nel mirino già da quest’estate. Tuttavia, i Blancos potrebbero soffiarglielo da sotto al naso, poiché avrebbero già pronta un’offerta da presentare al Lione: il cartellino di Mariano più 20 milioni di euro per tentare di convincere il club transalpino. La Vecchia Signora, nel frattempo, attende gli sviluppi della situazione e continua a lavorare per trovare una soluzione migliore e tentare mettere a segno un altro colpo.