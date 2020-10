Notizie Juve – Il Parma insiste per Hans Nicolussi Caviglia

TORINO – Si muove qualcosa sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Parma starebbe insistendo per Hans Nicolussi Caviglia. Già alcune settimane fa il club ducale aveva manifestato interesse nei confronti del giovane centrocampista bianconero: classe 2000, ha giocato la passata stagione in prestito al Perugia in Serie B. I gialloblù lo stanno seguendo da diverso tempo e la dirigenza emiliana sembrerebbe intenzionata a regalare questo nuovo rinforzo al neo-tecnico Fabio Liverani. Nelle prossimi ore di mercato si attendono novità su questa vicenda: un giovane prodotto del vivaio potrebbe lasciare la Juve.