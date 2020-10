Notizie Juve – Il Paris Saint Germain rinuncia a Cristiano Ronaldo

TORINO – Buone notizie per il mercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Paris Saint Germain avrebbe rinunciato a Cristiano Ronaldo. Nelle scorse settimane, infatti, il club transalpino aveva mostrato interesse per il campione della Juve, valutando la possibilità di offrirgli un contratto. Tuttavia, nelle ultime ore, il PSG sembra intenzionato a lavorare per il rinnovo di Kylian Mbappè, su consiglio di Zinedine Zidane: l’attuale tecnico del Real Madrid sembra destinato alla panchina dei parigini e vorrebbe tenere il classe ’98 nella sua rosa per le prossime stagioni. Con la permanenza del campione del Mondo 2018, la società parigina potrebbe dunque lasciare la pista che porta a CR7, il cui futuro sembra sempre più legato alla Torino bianconera.