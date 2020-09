Notizie Juve – Il mercato bloccato dalle mancate cessioni

TORINO – Ancora in una fase di stallo il mercato della Juventus: la società bianconera si sta muovendo molto, portando avanti diverse trattative per rinforzare la propria rosa e mettere a segno alcuni colpi incredibili. Tuttavia, la dirigenza non riesce a concludere alcune operazioni in uscita, che stanno bloccando anche i possibili acquisti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il mercato juventino al momento è bloccato dalle mancate cessioni: i tre giocatori sulla lista dei partenti sono Douglas Costa, Sami Khedira e Mattia De Sciglio. Il direttore Fabio Paratici sta cercando una destinazione adeguata per questi tre giocatori, ma le cifre elevate dei loro ingaggi stanno bloccando le trattative in uscita. Nei prossimi giorni si attendono delle novità, nella speranza che lo stallo sul mercato della Juve possa sbloccarsi.