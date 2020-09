Notizie Juve – Il Manchester United si defila per Douglas Costa

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul calciomercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da Sky Sports, il Manchester United potrebbe defilarsi per Douglas Costa. I Red Devils, infatti, avrebbero messo gli occhi su Edinson Cavani e Luka Jovic: il primo si è svincolato quest’estate dal Paris Saint Germain, mentre il secondo è in uscita dal Real Madrid. Il club inglese, dunque, avrebbe spostato la sua attenzione su questi due attaccanti e potrebbe farsi da parte nella corsa al giocatore brasiliano della Juve. Il mercato in uscita dei bianconeri, pertanto, rischia di rimanere ancora bloccato e, di conseguenza, anche i possibili acquisti.