Notizie Juve – Il Manchester United ci ha provato per Chiesa

TORINO – Spunta un’incredibile retroscena dall’Inghilterra: secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il Manchester United ci avrebbe provato per Federico Chiesa. Il calciatore classe 1997 è ormai ad un passo dal vestire la maglia della Juve, con cui inizierà un nuovo capitolo della sua promettente carriera. In questi ultimi giorni, però, anche i Red Devils avrebbero provato ad inserirsi nella corsa all’attaccante, rischiando di mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora: il club inglese, infatti, avrebbe chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina. Secco il no di Rocco Commisso, che non ha accettato le proposte britanniche, preferendo quelle juventine. Federico Chiesa, dunque, sembra sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore bianconero.