Notizie Juve – Il Leeds United si inserisce per Douglas Costa

TORINO – Potrebbe aprirsi una nuova opportunità per il calciomercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, infatti, anche il Leeds United si sarebbe inserito per Douglas Costa. L’esterno brasiliano, in uscita dai bianconeri, era rientrato negli interessi diversi club inglesi, tra cui il Manchester United e il Wolverhampton: proprio i Wolves avevano presentato alla dirigenza juventina un’offerta, ma il giocatore stesso ha rifiutato. In queste ore, poi, nella corsa per il calciatore ex Bayern Monaco si è inserito anche il club allenato dal “Loco” Marcelo Bielsa: i britannici avrebbero solamente fatto un timido sondaggio, rimanendo un po’ nell’ombra. Potrebbe essere, comunque, una nuova opportunità, che sboccerebbe negli ultimi giorni di mercato. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione: Douglas Costa sembra sempre più lontano dalla Juventus.