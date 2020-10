Notizie Juve – I bianconeri si tirano fuori dalla corsa per Traorè

TORINO – Dall'Inghilterra giungono nuove notizie sul calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato dal blog britannico Football365, i bianconeri si sono tirati fuori dalla corsa per Adama Traorè. L'esterno spagnolo del Wolverhampton, infatti, era rientrato nel mirino della Juve e di molti altri top club europei, dopo le ottime prestazioni delle ultime stagioni: tuttavia, le richieste dei Wolves sono troppo alte per le casse della dirigenza juventina. Il club inglese, infatti, chiede circa 70 milioni di euro per il giocatore classe '96 e la Vecchia Signora non sembra intenzionata a spendere così tanto. Per questo, Paratici sembra aver già deciso di non sfidare il Liverpool per l'acquisto di Traorè.