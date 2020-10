Notizie Juve – I bianconeri sfidano l’Inter per Nicolò Rovella

TORINO – Si preannuncia un Derby d’Italia anche sul mercato per Juventus e Inter: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sfidano i nerazzurri per il giovane Nicolò Rovella. Centrocampista classe 2001 del Genoa, il giocatore sta convincendo molto il suo tecnico Rolando Maran, con delle ottime prestazioni. Per questo motivo, ha attirato su di sè le attenzioni dei migliori club della Serie A, soprattutto la Juve e l’Inter: i due club potrebbero darsi battaglia sul calciomercato per cercare di convincere il presidente Preziosi. Il contratto di Rovella scade nel giugno del 2021 e, di conseguenza, il giovane potrebbe lasciare la Liguria già a gennaio: nella sessione invernale, dunque, potremmo assistere all’eterna sfida tra la Vecchia Signora e il Biscione anche per questo calciatore.