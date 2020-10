Notizie Juve – I bianconeri sfidano il Milan sul mercato per Lovato

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri continuano a sfidare il Milan per Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona di Ivan Juric è un classe 2000 e sta disputando un ottimo inizio di stagione con la maglia gialloblu. Per questo, ha attirato su di sè l’attenzione della Juve, che ha cominciato a seguirlo per il futuro: tuttavia, sulle tracce del giocatore si sarebbe messo anche il club rossonero, che sembra intenzionato a presentare un’offerta agli scaligeri già a gennaio. Si preannuncia, dunque, l’ennesima sfida di mercato per la Vecchia Signora.