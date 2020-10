Notizie Juve – I bianconeri sfidano il Barça per Gravenberch dell’Ajax

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri starebbero sfidando il Barça per l’acquisto di Ryan Gravenberch dell’Ajax. Il calciatore olandese classe 2002 è un centrocampista molto forte fisicamente (è alto 190 cm) e con un gran tiro: da qualche anno nel giro della prima squadra del club di Amsterdam, sarebbe un’ottima promessa del calcio europeo. La Juve avrebbe messo gli occhi su di lui e vorrebbe avviare una trattativa con l’Ajax; la stessa idea, però, l’ha avuta anche il Barcellona, che come la Vecchia Signora vuole ringiovanire la propria rosa con innesti di qualità. Si prospetta uno scontro anche sul mercato tra questi due club, che mercoledì si affronteranno sul campo dell’Allianz Stadium per la seconda giornata dei gironi di Champions League.