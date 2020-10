Notizie Juve – I bianconeri potrebbero puntare su Momo Salah

TORINO – Dalla Spagna arrivano delle notizie bomba sul mercato della Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid iberico, i bianconeri potrebbero puntare su Mohamed Salah. L’attaccante del Liverpool, classe 1992, è senza dubbio uno dei migliori in Europa e nel 2019 ha guidato i Reds di Jurgen Klopp alla conquista della Champions League. Ora, il suo nome potrebbe finire sul taccuino di Fabio Paratici per quello che sarebbe un clamoroso giro di attaccanti tra i top club europei: infatti, il Real Madrid sarebbe interessato a Paulo Dybala per cui offrirebbe intorno ai 100 milioni di euro. Questi soldi, poi, verrebbero girati dalla Juve direttamente in Inghilterra per l’acquisto del giocatore egiziano, che ha già giocato in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma.