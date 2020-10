Notizie Juve – I bianconeri non vincono in trasferta da 6 partite

TORINO – Domenica torna in campo la Juventus, che sfiderà in trasferta il neopromosso Spezia. La partita sarà fondamentale per gli uomini di Andrea Pirlo, che dovranno riscattare la sconfitta con il Barcellona ed invertire una tendenza negativa: infatti, sono ben 6 partite di Serie A che i bianconeri non vincono in trasferta. L’ultima striscia così lunga era stata nel 2010, quando la Vecchia Signora non riuscì a fare bottino pieno per 7 gare di fila. Ora, la Juve tenterà di tornare alla vittoria lontana da Torino dopo tutte queste partite, per rialzare il morale del gruppo dopo le ultime delusioni.