Notizie Juve – I bianconeri hanno messo nel mirino Nicolò Rovella

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie sul calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista del Genoa è in scadenza di contratto e da qualche settimana è rientrato negli interessi della Juve; il Chief Football Officer Fabio Paratici sarebbe già al lavoro per preparare l’operazione di acquisto per le prossime sessioni. La Vecchia Signora potrebbe prendere il giocatore a parametro zero e la dirigenza punta di portare a termine l’affare in questa modalità. Il classe 2001 sembra destinato a vestire la maglia bianconera all’ombra della Mole.