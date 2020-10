Notizie Juve – I bianconeri di nuovo sulle tracce di Locatelli

TORINO – Arrivano notizie di un possibile ritorno di fiamma in casa Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i bianconeri sarebbero di nuovo sulle tracce di Manuel Locatelli. In estate, Fabio Paratici aveva chiesto informazioni sul giovane centrocampista del Sassuolo, ma alla fine la trattativa non era partita. Adesso, a causa dell’ottimo inizio di stagione dei neroverdi e delle difficoltà in mezzo al campo della squadra di Andrea Pirlo, la Juve potrebbe tornare sul giocatore: la dirigenza, infatti, lo avrebbe messo di nuovo il mirino e attende le prossime sessioni di mercato per affondare il colpo. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Ultim’ora improvvisa, l’annuncio sta facendo il giro del web: “Pronta una super offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA