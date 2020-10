Notizie Juve – I bianconeri avrebbero chiesto Ansu Fati al Barcellona

TORINO – Spuntano fuori nuovi incredibili retroscena sulla Juventus dall’ultima finestra di calciomercato: secondo TuttoSport, infatti, i bianconeri avrebbero chiesto Ansu Fati al Barcellona. Quest’estate, nel corso delle trattative per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo, la Juve avrebbe fatto anche un sondaggio per la giovane stella del Barça. Tuttavia, i blaugrana hanno immediatamente chiuso la porta a qualsiasi discorso sul giocatore: il club catalano punta moltissimo su di lui e non è minimamente intenzionato a cederlo. Pertanto, questa sera il classe 2002 scenderà in campo all’Allianz Stadium proprio contro la Vecchia Signora.