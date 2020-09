Notizie Juve – I bianconeri alzano ancora l’offerta per Dzeko

TORINO – Continua la situazione di stallo sull’asse Napoli-Roma-Torino: i giallorossi, infatti, sono ancora in attesa di una risposta da Arkadiusz Milik, bloccato in Campania per risolvere alcuni problemi economici con la società partenopea. Questo ha bloccato anche la cessione di Edin Dzeko alla Juventus, che sembrava essere conclusa già diversi giorni fa.

Comunque, stando a quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero alzato ancora l’offerta per l’attaccante bosniaco: dagli iniziali 15 milioni di euro, infatti, la dirigenza juventina sarebbe arrivata a 18 milioni di euro. In questo modo, il club romanista potrebbe cedere il suo centravanti a prescindere dall’arrivo del polacco da Napoli: inoltre, la Juve potrebbe farsi forza sulla volontà del calciatore, ormai deciso a diventare un nuovo giocatore bianconero. Nei prossimi giorni si attendono degli sviluppi di questa situazione, che potrebbe finalmente sbloccarsi.