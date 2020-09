Notizie Juve – Fernando Llorente ancora nel mirino dei bianconeri

TORINO – Continua la ricerca della quarta punta da parte della Juventus. Sul taccuino di Fabio Paratici sono segnati diversi nomi e, nelle ultime ore, quelli più caldi sembrano essere quelli di Federico Chiesa e Joaquin Correa. Un altro nome è quello di Moise Kean, attaccante ex-Juve di proprietà dell’Everton: la società lo sta seguendo da tempo, ma ancora non ha affondato il colpo, a causa anche della valutazione elevata del suo cartellino. Per questo, l’asso nella manica della dirigenza juventina è un altro ex-bianconero: si tratta di Fernando Llorente, attaccante spagnolo di proprietà del Napoli. Nel caso in cui non si riuscisse a mettere a segno un altro colpo, si potrebbe virare su di lui come alternativa: sarebbe un affare low-cost, data la sua età (35 anni) e potrebbe comunque dare esperienza al reparto avanzato di Andrea Pirlo. Nei prossimi giorni si vedrà come potrà evolvere la situazione: nel frattempo, Llorente, su cui è forte l’interesse dello Spezia, continua ad aspettare la Juve, con cui ha già giocato dal 2013 al 2015.