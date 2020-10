Notizie Juve – Emerson Palmieri ancora nel mirino dei bianconeri

TORINO – Continuano ad arrivare notizie di mercato sulla Juventus: nonostante la sessione estiva sia ormai conclusa da due settimane, la Vecchia Signora rimane attiva per preparare nuovi colpi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Emerson Palmieri sarebbe ancora nel mirino dei bianconeri. Seguito con molta attenzione quest’estate, il terzino italo-brasiliano è rimasto al Chelsea e non si è trasferito a Torino: tuttavia, la Juve non ha abbandonato il progetto e starebbe lavorando per riportarlo in Italia. Lui, infatti, è l’obiettivo della società per rinforzare la fascia sinistra, che potrebbe rimanere orfana di Alex Sandro, che potrebbe lasciare il club.