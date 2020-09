Notizie Juve – Dzeko a Di Bello: “Sempre così con loro”

TORINO – Edin Dzeko sembra essersi già dimenticato del suo “amore” per la Juventus. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti bosniaco si sarebbe rivolto all’arbitro Di Bello affermando: “Sempre così con loro!“. Il capitano della Roma stava contestando la decisione del direttore di gara in merito ad un fischio contrario per un fallo su Chiellini: il giocatore giallorosso ha reclamato sostenendo ancora una volta l’assurda complicità tra la Vecchia Signora e la classe arbitrale.

Nell’azione contestata, tuttavia, l’errore era proprio di Dzeko e non di Di Bello: infatti, è stato il numero 9 romanista ad iniziare il fallo, trattenendo la maglia del capitano bianconero, non viceversa. Le immagini hanno dato, quindi, ragione all’arbitro, zittendo le proteste del calciatore bosniaco, che, nelle ultime settimane, è stato vicinissimo a vestire proprio la maglia della Juve.