Notizie Juve – Dybala torna con la Roma e pensa al rinnovo

TORINO – Tornerà tra i convocati per il match con la Roma Paulo Dybala: l’attaccante argentino, dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato contro il Lione, sarà di nuovo disponibile e verrà convocato da Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, La Joya si siederà in panchina e potrà entrare a gara in corso.

Nel frattempo, comunque, il calciatore continua a pensare al rinnovo del suo contratto con la Juventus. L’accordo tra Dybala e i bianconeri scade nel 2022 e si sta lavorando per prolungare la permanenza del giocatore a Torino. Le trattative con il procuratore dell’argentino stanno andando avanti, ma le richieste troppo alte (circa 15 milioni di euro di stipendio) rischiano di bloccare tutto. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane, nella speranza che il matrimonio tra Paulo e la Juve continui: nel frattempo, La Joya è pronto a tornare in campo.