Notizie Juve – Dybala e Morata nella lista dei convocati

TORINO – Arriva il primo big match della stagione per la Juventus: alle 20:45 di questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra i giallorossi e i bianconeri, valevole per la seconda giornata della Serie A 2020-2021. Primo test importante per Andrea Pirlo, che potrà contare anche su due giocatori fondamentali per la sua rosa.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Dybala e Alvaro Morata sono rientrati nella lista dei convocati. Il fantasista argentino era fuori da inizio agosto, dopo aver subito l’infortunio alla coscia sinistra nel match contro il Lione; lo spagnolo, invece, è stato appena acquistato dall’Atletico Madrid e torna in bianconero dopo ben quattro anni. Questa sera, dunque, i due potranno fare il loro esordio stagionale e potranno aiutare la Juve a conquistare i tre punti e a vincere il primo big match della stagione.