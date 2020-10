Notizie Juve – Douglas Costa vorrebbe trasferirsi solo in top club

TORINO – Spuntano ulteriori retroscena sul calciomercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Douglas Costa avrebbe detto di volersi trasferire solamente in un top club. L’esterno brasiliano, dunque, avrebbe comunicato la propria decisione alla dirigenza bianconera: non accetterebbe soluzioni di ripiego e, in caso non arrivassero offerte da squadre di alto livello, sarebbe disposto a rimanere alla Juve.

La scelta del numero 11 sudamericano complica un po’ i piani della Vecchia Signora, che avrebbe anche potuto usarlo come possibile contropartita tecnica. Per il momento, quindi, si attendono nuove proposte dai top club europei per il giocatore ex-Bayern, sperando di poter portare a termine la cessione. Douglas Costa in uscita: la Juve attende.