Notizie Juve – Douglas Costa sperava di andare al Barcellona

TORINO – Nelle ultime ore di mercato, saltano fuori nuovi retroscena sulle uscite della Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Douglas Costa sperava di poter andare al Barcellona: quello blaugrana, infatti, era il sogno proibito dell’esterno brasiliano, che ha rifiutato le offerte di diverse squadre, tra cui il Wolverhampton. Ora, nell’ultimo giorno del calciomercato estivo, il numero 11 bianconero tornerà al Bayern Monaco dopo tre anni passati a Torino. Con gli attuali campioni d’Europa, il giocatore ha totalizzato 77 presenze e 14 gol ed è stato allenato da uno dei migliori allenatori al mondo: Pep Guardiola. Si trasferisce in Germania con la formula del prestito secco: nessun guadagno per la Juve, tranne per il fatto che risparmierà i soldi dell’ingaggio. Dopo 103 partite e 10 gol, l’avventura di Douglas Costa con la Vecchia Signora volge al termine, per il momento.