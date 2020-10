Notizie Juve – Douglas Costa continua a resistere a Torino

TORINO – Ancora bloccato il calciomercato in entrata della Juventus: la società bianconera sta trattando diversi giocatori da tempo, ma non può ancora affondare il colpo e acquistarli, concludendo le operazioni. Il motivo sono le mancate cessioni, che stanno tenendo le trattative della Vecchia Signora in una situazione di stallo. I nomi dei giocatori in partenza dalla Continassa ormai sono noti: Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Douglas Costa.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, proprio il brasiliano continua a resistere nel capoluogo piemontese: l’esterno sudamericano, infatti, ha già rifiutato diverse offerte che gli sono arrivate, specialmente da club esteri. Non sembra essere intenzionato a partire, dunque, ma a continuare in bianconero: in questo modo, però, sta bloccando alcune operazioni di mercato della Juve, specialmente quella che porterebbe all’acquisto di Federico Chiesa. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori novità su questa situazione, nella speranza che Douglas Costa possa accettare qualche offerta e liberare posto all’attaccante della Fiorentina.