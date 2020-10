Notizie Juve – Domani l’incontro decisivo per Federico Chiesa

TORINO – Si continua a lavorare attentamente, ma la fumata bianca sembra avvicinarsi sempre di più: secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, domani andrà in scena l’incontro decisivo per il futuro di Federico Chiesa. La Juventus e la Fiorentina si incontreranno per discutere gli ultimi dettagli del trasferimento del giocatore in bianconero: sarebbe il colpo dell’anno per il mercato italiano, con uno dei migliori prospetti del nostro calcio che si trasferisce nel club più blasonato del Paese.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino, i due club dovrebbero ancora accordarsi sulle cifre effettive del pagamento: non è in discussione la modalità, cioè un prestito oneroso con riscatto obbligatorio in due tranche, ma bisogna limare la quantità dell’importo. Le sensazioni generali, comunque, sembrano essere positive: si è convinti che l’affare si farà e che Federico Chiesa diventerà un nuovo giocatore della Juventus.