Notizie Juve – De Sciglio potrebbe rimanere in bianconero

TORINO – Potrebbe esserci un clamoroso sviluppo in questi ultimi giorni di calciomercato per la Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, Mattia De Sciglio potrebbe rimanere in bianconero. Sull’esterno ex-Milan classe 1992, che era stato messo sul mercato dalla dirigenza juventina, c’è stato l’interesse di molti club: dalla Roma, che è sembrata vicinissima ad acquistarlo, al Paris Saint Germain, passando anche per il Barcellona. Nelle ultime ore, poi, si sarebbe inserito anche il Chelsea, intenzionato a trovare un eventuale sostituto in caso di partenza di Emerson Palmieri. Tuttavia, il numero 2 bianconero potrebbe rimanere a Torino e continuare a vestire la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. Negli ultimi giorni di mercato, dunque, si saprà quale sarà il futuro definitivo di Mattia De Sciglio.