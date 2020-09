Notizie Juve – De Sciglio ancora nel mirino del PSG

TORINO – Proseguono i movimenti in uscita nel mercato della Juventus. Uno dei nomi più caldi in partenza da Torino sembra essere da settimane quello di Mattia De Sciglio: l’esterno della Nazionale, infatti, è stato vicinissimo a trasferirsi alla Roma, ma l’affare è saltato all’ultimo a causa della mancata cessione di Karsdorp da parte dei giallorossi. Un altro club che aveva messo gli occhi su di lui è stato il Paris Saint Germain, che avrebbe anche avviato dei contatti con la dirigenza juventina; nelle ultime ore, però, la trattativa sembra essere entrata in una fase di stallo.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, De Sciglio sarebbe ancora nel mirino del PSG, che sta aspettando per presentare un’offerta. La Juve richiede intorno ai 10 milioni di euro e vorrebbe lasciar partire il giocatore a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto: nei prossimi giorni si vedrà se il club transalpino tenterà l’affondo o meno. In ogni caso, questa sera l’esterno giocherà titolare nel match contro la Sampdoria, a causa dell’infortunio di Alex Sandro: chissà che non sia per lui una chance per mettersi in mostra o per rilanciarsi definitivamente con la maglia della Juventus.