Notizie Juve – David Alaba lascerà il Bayern: bianconeri sullo sfondo

TORINO – Potrebbe esserci un incredibile novità sul calciomercato futuro della Juventus: secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com, infatti, David Alaba lascerà il Bayern Monaco al termine di questa stagione. Il calciatore austriaco, classe 1992, ha un contratto in scadenza nel 2021 e, molto probabilmente, non rinnoverà la sua permanenza in Baviera. I bianconeri attendono sullo sfondo, per poter coglier al volo e a costo zero un’ottima opportunità di mercato: sarebbe, infatti, un colpo incredibile, vista la qualità e l’esperienza del giocatore. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche il Manchester United, che potrebbe insidiare le mire della Juve.