Notizie Juve – Daniele Rugani ancora diviso tra Valencia e West Ham

TORINO – Prosegue lo scontro tra Spagna ed Inghilterra per Daniele Rugani: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il difensore bianconero sarebbe ancora diviso tra Valencia e West Ham. Entrambi i club stanno trattando con la Juventus, ma nessuna delle offerte recapitate alla Continassa hanno convinto per ora. Gli iberici vorrebbero acquistare il calciatore in prestito secco, mentre i britannici avrebbero fatto una proposta inferiore alle richieste della Juve. I bianconeri vorrebbero cedere il classe ’94 a titolo definitivo, per una cifra che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. L’accordo, dunque, sembra essere ancora lontano: tuttavia, il futuro di Rugani è sempre più lontano da Torino.