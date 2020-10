Notizie Juve – Dall’Argentina rabbia per l’esclusione di Dybala

TORINO – Continua a fare notizia la situazione di Paulo Dybala: l’attaccante argentino della Juventus non ha giocato nell’ultimo match dei bianconeri contro il Crotone, finito per 1-1. A fine gara, inoltre, sembra che il giocatore abbia avuto una forte discussione con il Chief Football Officer Fabio Paratici: i rapporti sembrano tesi.

Inoltre, dall’Argentina c’è molta rabbia per l’esclusione di Dybala: sulle pagine di Olè e La Nacion, testate giornalistiche del paese sudamericano, vengono messi in discussione le scelte di Andrea Pirlo e il comportamento della società bianconera. La scorsa settimana, però, La Joya era stato costretto a saltare entrambi gli impegni dell’Albiceleste a causa di un problema gastro-intestinale: le condizioni fisiche non ottimali, dunque, potrebbero essere la causa delle scelte dell’allenatore della Juve.