Notizie Juve – Corsa a tre per Ryan Gravenberch dell’Ajax

TORINO – Continua la sfida internazionale sul calciomercato per la Juventus: secondo quanto affermato dal Daily Mirror, è in atto una corsa a tre per Ryan Gravenberch dell’Ajax. Il tabloid britannico ha affermato che, oltre ai bianconeri, gli altri club coinvolti nello scontro per l’acquisto del giocatore sono il Barcellona e il Manchester United. Gravenberch è un centrocampista olandese classe 2002 ed è considerato una delle migliori promesse del calcio europeo: per questo motivo, su di lui si è accesa questa battaglia di mercato tra i top club del continente, decisi a non farselo scappare. Nelle prossime sessioni di mercato si vedrà chi la spunterà.