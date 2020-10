Notizie Juve – Continuano i contatti tra Sarri e la Fiorentina

TORINO – Proseguono le notizie di mercato per la Juventus, che si trova coinvolta anche nei cambi in panchina: infatti, secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina de La Repubblica, continuano i contatti tra Maurizio Sarri e la Fiorentina. L’ex allenatore bianconero da qualche settimana è rientrato nel mirino del club di Rocco Commisso: la mancanza della panchina si fa sentire e la società toscana vorrebbe investire su di lui per il futuro. Ci sono due nodi ancora da sciogliere però: il contratto di Sarri con la Juve e Beppe Iachini, l’attuale allenatore della Viola. Nei prossimi giorni, dunque, il tecnico ex Napoli e Chelsea potrebbe lavorare per ottenere la rescissione dalla Vecchia Signora; nel frattempo, la dirigenza della Fiorentina attende il prossimo match con l’Udinese, in base al quale deciderà se esonerare o meno l’attuale allenatore.