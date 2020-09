Notizie Juve – Continua la ricerca del quarto attaccante

TORINO – La Juventus continua la sua ricerca del quarto attaccante: i bianconeri sembrano essere la società più attiva sul calciomercato in questi giorni, con molte trattative che si stanno svolgendo dalle parti della Continassa. L’obiettivo principale della dirigenza juventina, però, è regalare ad Andrea Pirlo un’ulteriore alternativa sul fronte offensivo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nomi caldi sulla lista di Fabio Paratici sono soprattutto tre: Federico Chiesa, Moise Kean e Fernando Llorente. Il primo è il sogno estivo della Vecchia Signora, che avrebbe già avviato i contatti con la Fiorentina; prima, però, deve assolutamente cedere Douglas Costa. Il secondo, invece, è di proprietà dell’Everton e potrebbe tornare in bianconero solamente a due condizioni: che la Juve offra intorno ai 30 milioni di euro e che i Toffees trovino un sostituto in attacco. L’ultimo, infine, sembra poter essere l’alternativa più semplice: è un profilo di esperienza (35 anni) ed è in uscita dal Napoli, ma sarebbe un’operazione a basso costo. Inoltre, lo stesso attaccante spagnolo sarebbe entusiasta di tornare alla Juventus, dove ha già giocato dal 2013 al 2015.