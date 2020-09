Notizie Juve – Contatti per Stephan El Shaarawy

TORINO – Proseguono i movimenti sul mercato della Juventus. La società bianconera ha in pratica chiusa la trattativa con la Roma per l’arrivo di Edin Dzeko, che andrà a ricoprire il posto lasciato vuoto da Gonzalo Higuain. Tuttavia, la dirigenza juventina vorrebbe regalare ad Andrea Pirlo anche un altro giocatore con caratteristiche diverse, che possa costituire una valida alternativa per l’attacco.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sarebbero stati dei contatti per Stephan El Shaarawy. L’attaccante della Nazionale Italiana gioca attualmente nello Shanghai Shenhua, in Cina, ma potrebbe clamorosamente tornare a casa: la Vecchia Signora, infatti, avrebbe messo gli occhi su di lui, individuandolo come il possibile innesto di qualità e rapidità per il fronte offensivo. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi di quello che potrebbe essere un altro grande colpo di mercato della Juve.