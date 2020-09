Notizie Juve – Concorrenza dell’Arsenal per Houssem Aouar

TORINO – Continuano le ricerche della Juventus per un rinforzo per il centrocampo. La dirigenza bianconera, infatti, vuole regalare al nuovo tecnico Andrea Pirlo degli innesti validi per la rosa della prossima stagione. Tra i vari nomi fatti in questa sessione di mercato, è rimbalzato dalle parti di Vinovo anche quello di Houssem Aouar: classe 1998, il centrocampista francese di origini algerine è di proprietà del Lione.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla testata francese Telefoot, ci sarebbe la concorrenza dell’Arsenal per il giovane giocatore. I Gunners, infatti, sarebbero molto interessati al calciatore e vorrebbero chiudere in breve tempo l’affare con il club transalpino. In questo ore, infatti, gli inglesi avrebbero superato la Juve nella corsa a Aouar, dalla cui cessione l’OL spera di ricavare intorno ai 60 milioni. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.