Notizie Juve – Concorrenza del Real Madrid per Camavinga

TORINO – Prosegue il mercato della Juventus, nonostante la sessione estiva sia conclusa ormai da giorni: il club bianconero, infatti, sta lavorando per preparare alcune operazioni e per mettere a segno altri colpi incredibili. Uno di questi è senza dubbio Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002; di origini angolane, il suo cartellino è di proprietà del Rennes ed è già entrato nel giro della Nazionale di Didier Deschamps.

La Juve avrebbe avviato qualche contatto con il club transalpino, che per il giocatore chiede intorno ai 70 milioni di euro: cifre troppo elevate per la Vecchia Signora, che potrebbe abbassare le richieste offrendo l’intero cartellino di Daniele Rugani. Secondo quanto riportato da TuttoSport, i bianconeri dovranno fare attenzione anche alla concorrenza del Real Madrid per Camavinga: i Blancos, infatti, lo avrebbero individuato e il tecnico Zinedine Zidane stravede per lui. Potrebbe nascere una nuova sfida di mercato tra questi due grandi club: l’oggetto del desiderio sarebbe una delle migliori promesse del calcio europeo.