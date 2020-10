Notizie Juve – Commisso allontana Sarri dalla Fiorentina

TORINO – Viene ritardato sempre di più il ritorno in panchina per Maurizio Sarri. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile interesse della Fiorentina per l’ex tecnico della Juventus: dopo l’esonero di quest’estate, l’allenatore toscano stava trattando con il club bianconero la rescissione del contratto, in modo da essere libero di firmare con un’altra squadra. Tuttavia, a bloccare un suo possibile arrivo a Firenze è stato lo stesso presidente della Viola: infatti, con un intervento ai microfoni di Radio 1, Rocco Commisso ha allontanato Sarri dalla Fiorentina. L’imprenditore italo-americano, con le sue parole, ha ribadito la fiducia all’attuale allenatore Beppe Iachini, smentendo così un possibile interessamento per l’ex Juve.