Notizie Juve – Commisso abbassa le richieste per Federico Chiesa

TORINO – Prosegue la trattativa per portare Federico Chiesa a Torino: nelle ultime ore, poi, la strada sembra essersi fatta più in discesa, con la Juventus che spera di poter concludere in breve tempo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Rocco Commisso avrebbe abbassato le richieste per il suo attaccante: il presidente della Fiorentina aveva dato una valutazione del suo giocatore che si aggirava intorno ai 60 milioni di euro. In questi giorni, però, avrebbe fatto uno sconto sul prezzo del cartellino, passando a 40 milioni più diversi bonus. Un’ottima notizia per la dirigenza bianconera, che spera di poter affondare il colpo in breve tempo e portare il classe ’97 alla Continassa. Attenzione, però, ad un’altra contendente, che sembra volersi fare sotto ancora una volta: si tratta del Milan, che in questi ultimi giorni di mercato potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla Vecchia Signora e scipparle l’affare dell’anno.