Notizie Juve – Chiellini e De Ligt tornano a disposizione per la Lazio

TORINO – Buone notizie in casa Juventus per il tecnico Andrea Pirlo: secondo quanto riportato da calciomercato.com, Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt torneranno a disposizione per la sfida con la Lazio. I due difensori bianconeri sono da tempo fermi ai box: il capitano ha rimediato un infortunio muscolare nella sfida di Champions contro la Dinamo Kiev, mentre l’olandese sta ultimando il recupero dopo l’intervento alla spalla di quest’estate. Finalmente, potranno tornare di nuovo in campo per la gara dell’8 novembre a Roma contro i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi.