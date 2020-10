Notizie Juve – Bianconeri ancora su Houssem Aouar del Lione

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie per il mercato della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, i bianconeri sarebbero ancora su Houssem Aouar del Lione. La società bianconera da tempo è sulle tracce del giovane esterno francese e avrebbe avviato dei contatti per lui nell’ultima sessione di calciomercato: tuttavia, l’affare non è decollato e il classe ’98 è rimasto in Francia. Nonostante tutto, il suo nome rimane ancora sul taccuino di Fabio Paratici, che per portarlo a Torino potrebbe giocarsi un asso nella manica: si tratta di Mattia De Sciglio, che al termine della sessione estiva si è trasferito proprio all’OL. La Juve potrebbe offrire l’intero cartellino del classe ’92 al club transalpino e portare sulle rive del Po il giovane Aouar. Nei prossimi mesi si avranno aggiornamenti sulla situazione.