Notizie Juve – Arthur verso una maglia da titolare nel prossimo match

TORINO – Ottimo esordio per il neo-acquisto della Juventus: nella gara di ieri sera contro la Roma, terminata 2-2, Arthur Melo ha fatto il suo debutto in Serie A con la maglia bianconera, disputando una buona partita. Infatti, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Adrien Rabiot, è riuscito a gestire molto bene il centrocampo, limitando le ripartenze giallorosse.

In seguito alla sua prestazione, il centrocampista brasiliano va verso una maglia da titolare nel prossimo match della Juve: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giocatore avrebbe convinto Andrea Pirlo a schierarlo dall’inizio nella partita contro il Napoli di domenica 4 ottobre. La Vecchia Signora, inoltre, punta molto su questo giocatore, per cui quest’estate ha investito più di 70 milioni di euro: giocando da titolare e con più continuità, Arthur potrà sicuramente ripagare la fiducia della società bianconera.