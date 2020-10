Notizie Juve – Arthur e Danilo convocati dalla Nazionale Brasiliana

TORINO – Tornano gli impegni delle Nazionali a metà novembre e la Juventus già sa i nomi di alcuni giocatori che lasceranno la Continassa per andare nei loro paesi: infatti, Arthur e Danilo sono stati convocati dalla Nazionale Brasiliana. Il commissario tecnico verdeoro Adenor Leonardo Bacchi, in arte “Tite“ ha stilato le convocazioni per i match contro Venezuela e Uruguay: le gare, che si svolgeranno il 13 e il 17 novembre, saranno valevoli per le qualificazioni al prossimo Campionato Mondiale. I due calciatori bianconeri sono nella lista del Brasile e voleranno in Sudamerica per essere protagonisti anche con i colori del loro paese.