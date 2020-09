Notizie Juve – Ancora viva la pista Emerson Palmieri

TORINO – Ancora viva la pista Emerson Palmieri: secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus non avrebbe mollato l’esterno italo-brasiliano del Chelsea. La dirigenza bianconera, infatti, avrebbe avviato i contatti con i Blues e starebbe preparando una strategia per portare a termine la trattativa.

Tuttavia, al momento la Vecchia Signora non può ancora affondata il colpo, dato che il suo mercato in entrata è bloccato da alcune mancate cessioni: tra queste, quella che potrebbe sbloccare l’arrivo di Emerson Palmieri potrebbe essere quella di Mattia De Sciglio. Il numero 2 bianconero, però, non ha ancora trovato una sistemazione e rischia di lasciare il calciomercato juventino in una situazione di stallo.