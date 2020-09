Notizie Juve – Ancora no di Douglas Costa al Wolverhampton

TORINO – Sembra ancora non sbloccarsi nulla nel calciomercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, Douglas Costa avrebbe detto ancora no al Wolverhampton. L’esterno brasiliano è in uscita dai bianconeri e su di lui è forte, da settimane, l’interesse dei Wolves e di altre squadre, tra cui il Manchester United: il giocatore, però, ha rifiutato l’offerta presentata dal club inglese, tenendo tutto il mercato della Juve in una situazione di stallo. Infatti, l’acquisto di Federico Chiesa da parte della Vecchia Signora è legato alla cessione del numero 11. Di conseguenza, in queste ore Fabio Paratici dovrà lavorare anche per trovare una sistemazione gradita al brasiliano, che è ormai fuori dal progetto della squadra. Nei prossimi giorni si attendono delle novità su questa situazione. Ma attenzione perché, in queste ultime ore, è spuntata anche un’altra clamorosa indiscrezione di mercato in casa bianconera. Pazza idea, Paratici tenta il capolavoro: un fenomeno a zero euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA