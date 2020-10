Notizie Juve – Anche il Manchester United sulle tracce di Dybala

TORINO – Continuano a rimbalzare voci di mercato, nonostante la sessione estiva si sia conclusa da due settimane: la Juventus, ancora una volta, è al centro di questi movimenti, anche se in uscita. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Manchester United sarebbe sulle tracce di Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juve è al centro di alcune voci che lo vogliono in partenza da Torino: il suo rapporto con il club bianconero sembra essersi incrinato e il calciatore potrebbe lasciare la Vecchia Signora. L’Inghilterra potrebbe essere la sua destinazione, con i Red Devils interessati, insieme al Chelsea: i Blues, infatti, da tempo hanno messo nel mirino La Joya e potrebbero scontrarsi con il club di Manchester per assicurarsi le sue prestazioni.