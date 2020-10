Notizie Juve – Anche il Manchester United sulle tracce di Calhanoglu

TORINO – Nuove notizie per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il Manchester United si sarebbe messo sulle tracce di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco da tempo starebbe trattando il rinnovo del suo contratto con il Milan in scadenza nel 2021, ma la trattativa con i rossoneri stenta a decollare. Per questo motivo, la Vecchia Signora aveva cominciato a monitorare la situazione, nella speranza di una possibile operazione: nelle ultime ore, però, anche i Red Devils si sarebbero inseriti sullo sfondo, interessati ad un possibile acquisto del calciatore. Si attendono le prossime settimane per ulteriori sviluppi: il mercato bianconero non finisce mai. Ma attenzione perché, proprio a poche ore dalla partita contro il Barcellona, Paolo Paganini ha sganciato una clamorosa bomba a sorpresa: “Mi dicono che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA