Notizie Juve – Anche il Manchester City sulle tracce di Aouar

TORINO – Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sui movimenti di mercato della Juventus: secondo quanto riportato dal portale britannico Metro, anche il Manchester City si sarebbe messo sulle tracce di Houssem Aouar. Il giovane giocatore del Lione era da tempo nel mirino dei bianconeri e dell’Arsenal, che lo stavano seguendo con attenzione: in queste ultime ore, poi, alla fila per il classe ’98 si sono aggiunti anche i Citizens. Quello del club allenato da Pep Guardiola, inoltre, sarebbe una delle due mete gradite da parte dell’esterno francese: l’altra è la Juve, mentre i Gunners non susciterebbero il suo interesse. Nei prossimi giorni, dunque, si potranno avere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda: la Vecchia Signora è alla ricerca di un innesto sulle fasce e, se vuole portare a Torino Aouar, dovrà battere un’agguerrita concorrenza.