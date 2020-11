Notizie Juve – Alaba al passo d’addio con il Bayern Monaco

TORINO – Arrivano notizie interessanti per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, David Alaba sarebbe definitivamente al passo d’addio con il Bayern Monaco. Il terzino austriaco è in scadenza di contratto con i campioni d’Europa in carica e non sembra intenzionato a rinnovare: nonostante le insistenze della società per convincerlo, il futuro del giocatore sembra sempre più lontano dalla Baviera. Sulle sue tracce si erano messi da tempo i bianconeri, intenzionati a metterlo sotto contratto. Tuttavia, la dirigenza juventina dovrà lavorare con scaltrezza per cercare di trattare le altissime richieste del calciatore: infatti, Alaba vorrebbe come stipendio intorno ai 15 milioni di euro a stagione, una cifra veramente esorbitante, anche per la Vecchia Signora.